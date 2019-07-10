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Эксперт оценил назначение Кудашова главным тренером сборной России по хоккею

00:28, 10.07.2019
Эксперт оценил назначение Кудашова главным тренером сборной России по хоккею
Фото: скриншот видео youtube.com

Чемпион мира 1993 года, серебряный призер Олимпиады 1998 года Герман Титов заявил, что назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России по хоккею — правильное решение.

Кудашов сменит на этом посту Илью Воробьева. Именно под руководством последнего на ЧМ-2019 российская сборная завоевала бронзовые медали. «Алексей Кудашов получил свое продвижение заслуженно», — уверен Титов. Он подчеркнул, что федерация усилила штаб сборной, «выведя более достойного специалиста на ведущую роль», сообщает ТАСС.

СпортХоккей
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