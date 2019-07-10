Эксперт оценил назначение Кудашова главным тренером сборной России по хоккею

Чемпион мира 1993 года, серебряный призер Олимпиады 1998 года Герман Титов заявил, что назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России по хоккею — правильное решение.

Кудашов сменит на этом посту Илью Воробьева. Именно под руководством последнего на ЧМ-2019 российская сборная завоевала бронзовые медали. «Алексей Кудашов получил свое продвижение заслуженно», — уверен Титов. Он подчеркнул, что федерация усилила штаб сборной, «выведя более достойного специалиста на ведущую роль», сообщает ТАСС.