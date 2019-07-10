Экипаж «КАМАЗ-мастера» стал четвертом на очередном этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Сергея Куприянова стал четвертым на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он проехал кольцевой участок со стартом и финишем в Улан-Баторе длиной 470 км за 4 часа 19 минут 8 секунд.



Весь пьедестал заняли экипажи команды МАЗа: Сергей Вязович (4 часа 1 минуту 40 секунд), Александр Василевский (+8.46), Алексей Вишневский (+13.33). Экипаж «КАМАЗ=Мастера» под управлением Антона Шибалова стал пятым (+17.33), Айрата Мардеева — шестым (+19.53), Андрея Каргинова — седьмым (+27.11), сообщает ТАСС.

В общем зачете грузовиков лидирует Вязович — 9 часов 35 минут 45 секунд. Далее идут Шибалов (+23.38) и Каргинов (+31.27).

Напомним, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал первым на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.