Экипаж «КАМАЗ-мастера» выиграл третий этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал первым на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Он проехал спецучасток от Улан-Удэ до Улан-Батора длиной 243 км за 2 часа 26 минут 10 секунд, пишет ТАСС.

Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.08), третье место занял экипаж МАЗ Сергея Вязовича (+3.41). В общем зачете грузовиков после трех этапов лидирует Вязович, в тройку вошли Каргинов и Шибалов.

Напомним, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Каргинова занял второе место в рамках второго этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Победил на этапе представитель Белоруссии Сергей Вязович (МАЗ) с показателем в 2 часа 29 минут 42 секунды.