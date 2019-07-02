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Мергасовский дом будет охранять ЧОП

15:54, 02.07.2019
Мергасовский дом будет охранять ЧОП
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Казани принял решение, что Мергасовский дом будет охранять ЧОП. Об этом рассказала помощник президента РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook.

— ЧОП будет охранять дом от вандалов месяца два или три, пока идут дела по расселению с жителями, — пишет Балтусова.

Она подчеркивает, что это решение принято сегодня. Кроме того, Балтусова написала, что владельцев пяти нерасселенных квартир начинают просить подписать согласие «об ограждении дома с целью безопасности граждан».

— По факту в доме никто не живет, — обращает внимание помощник президента РТ.

Со слов Балтусовой, ТРО ВООПИК устанавливает по периметру дома таблички. Как появится забор, их установят на него.

Напомним, ранее замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заявил, что никто не списывал Мергасовский дом со счетов. Ранее сообщалось, что в центре Казани мародеры продолжают посещать исторический Мергасовский дом, вскрывая квартиры и спиливая перила.

НедвижимостьОбществоКультураИстория Татарстан
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