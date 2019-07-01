Мародеры продолжают разрушать Мергасовский дом в Казани

В центре Казани мародеры продолжают посещать историческое здание Мергасовского дома, вскрывая квартиры и спиливая перила. Соответствующие фотографии размещены в Telegram-канале «Мергасовский».

На кадрах видно, как молодые люди лазят по строению, забираются на балконы и крышу. Двери квартир открыты, на территории много мусора, в том числе бутылок от спиртного.

По информации канала, 30 июня полиция забрала двух подростков с территории Мергасовского дома, отказавшихся от освидетельствования.

Также сообщалось о том, что мародеры на машине организованно вывозили металлические перила, батареи, трубы. Активисты пытаются организовать дежурство на территории дома, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Напомним, что Мергасовский дом, признанный памятником архитектуры, был аварийным. Сейчас он расселен, а власти рассчитывают продать здание за 1 рубль с условием реставрации.

