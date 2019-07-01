Замруководителя исполкома Казани Гиниятуллин: «Никто не списал со счетов Мергасовский дом»

Мергасовский дом, который является историческим и архитектурным памятником Казани, никто не списывал со счетов.

Об этом заявил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

— Что касается судьбы дома, то он у нас в городе такой не один. У нас 12 аварийных домов, которые являются объектами культурного и исторического наследия, которые необходимо привести в порядок, — уточнил Гиниятуллин.



Он подчеркнул, что отношение к Мергасовскому дому не изменилось, сообщает ИА «Татар-информ». «Никто его со счетов не списал! На сегодня есть требования законодательства, которые ограничивают действия в отношении таких домов», — объяснил Гиниятуллин.



Напомним, ранее сообщалось, что в центре Казани мародеры продолжают посещать исторический Мергасовский дом, вскрывая квартиры и спиливая перила. Сейчас здание расселено и находится в аварийном состоянии.

