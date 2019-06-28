Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

ФСИН решила не разделять форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

— Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся. Это люди, которые просто оступились, — приводит слова заместителя главы ФСИН Валерия Максименко «Р-Спорт».

Саму колонию во ФСИН не назвали, отметив, что это будет сделано только после этапирования осужденных. Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий также будут отправлены в одну колонию с Кокориным и Мамаевым.

Напомним, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.



13 июня Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор футболистам. При этом суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний относительно сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.



Накануне Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО.

