В атмосфере Марса обнаружили признаки живых микроорганизмов

Марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере Марса «высокое содержание метана», что может свидетельствовать о присутствии живых микроорганизмов, сообщает The New York Times.

Образцы воздуха были взяты в среду, а уже в пятницу ученые обнаружили в воздухе высокое содержание метана, который может служить газом-биомаркером. Но официально об открытии до сих пор не было объявлено.

Напомним, ранее на официальном сайте NASA разместило панорамное видео Марса, которое сделал американский марсоход Curiosity.



По информации космического агентства, марсоход спустился с хребта Веры Рубин после исследований, которые длились больше года. Перед этим он смог сделать панораму в формате 360 градусов недалеко от места его последнего бурения на хребте Rock Hall.

