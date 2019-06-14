«Левада-центр»: россияне считают недружелюбными странами США, Украину и Великобританию

Жители России считают, что недружелюбно к РФ относятся США, Украина и Великобритания. Опрос провел «Левада-центр».

Респонденты называют данные страны, враждебно настроенные по отношению к России, уже второй год подряд. При этом наблюдается уменьшение число тех, кто выбрал США — с 78 до 67%, а также Украину — с 49 до 40%.

В пятерку стран-врагов вошли Латвия и Литва, пишет газета «Ведомости».

Согласно результатам исследования, наиболее дружественные страны — Белоруссия (62%), Китай (42%), Казахстан (38%), Армения (22%) и Азербайджан (16%).

Опрос проводился с 24 по 29 мая. В нем приняли участие более 1600 респондентов старше 18 лет.

Напомним, ранее большинство россиян выступили за прекращение военной операции в Сирии.