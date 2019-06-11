В Казани пробка на Горьковском шоссе растянулась на 5,4 км

В Казани самая длинная пробка растянулась на 5,4 км. Затор образовался на Горьковском шоссе.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пик пробки пришелся на 19:29. Движение затруднено на улице Фрунзе и участке Горьковского шоссе от улицы Чкалова до железнодорожного моста. Отмечается, что в этом заторе можно потерять 37 минут.

В 18:09 была зафиксирована пробка на улицах Бурхана Шахиди и Саид-Галеева, а также на Кировской дамбе. Ее длина составила 3 км.

Затор такой же протяженности был зафиксирован и на улице Николая Ершова в 16:53. Сложная ситуация с трафиком наблюдалась на улицах Ленинградской и Беломорской (2,8 км), Достоевского и Аделя Кутуя (2,5 км).

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.