Рустем Хузин продолжит тренировать владивостокский «Луч»

Владивостокский клуб решил продлить контракт с нынешним главным тренером «Луча» Рустемом Хузиным. По новому контракту «Луча» и Хузина, казанский специалист проработает во Владивостоке еще как минимум один сезон.

В прошедшем сезоне Олимп-ФНЛ «Луч» занял 13-е место, набрав 47 очков в 38 играх и решив задачу по сохранению места во второй по силе лиге страны.

Раннее Рустем Хузин работал с пермским «Амкаром», а также с нижнекамским «Нефтехимиком».