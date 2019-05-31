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Рустем Хузин продолжит тренировать владивостокский «Луч»

13:38, 31.05.2019
Рустем Хузин продолжит тренировать владивостокский «Луч»
Фото: fcnh.ru

Владивостокский клуб решил продлить контракт с нынешним главным тренером «Луча» Рустемом Хузиным. По новому контракту «Луча» и Хузина, казанский специалист проработает во Владивостоке еще как минимум один сезон.

В прошедшем сезоне Олимп-ФНЛ «Луч» занял 13-е место, набрав 47 очков в 38 играх и решив задачу по сохранению места во второй по силе лиге страны.

Раннее Рустем Хузин работал с пермским «Амкаром», а также с нижнекамским «Нефтехимиком».

СпортФутбол Татарстан
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