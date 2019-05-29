Интернет обогнал ТВ по суточному объему аудитории в крупных городах

В крупных городах России коло 75% жителей ежедневно заходят в интернет. За I квартал 2019 года интернет обошел телевидение по суточному объему аудитории.

По данным компании Mediascope, телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан.

Максимальный охват аудитории стал главным аргументом представителей ТВ в борьбе за рекламодателей, пишут «Ведомости». Однако телевидение начинает уступать и в этой сфере.

Телеканалы продолжают собирать большую, чем интернет, месячную и недельную аудиторию, но и здесь разрыв сокращается. Молодые люди уже чаще пользуются интернетом, чем включают телевизор, и только зрители старше 45 лет остаются верны «ящику».