Опрос Mediascope: треть россиян использует онлайн-сервисы по доставке еды

Исследовательская компания Mediascope провела опрос. Результаты исследования показали, что треть россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды и оказанию бытовых услуг, сообщают «Ведомости».

85% участников опроса заявили, что не представляют свою жизнь без соцсетей. 80% опрошенных выразили такую же потребность в финансовых интернет-сервисах. Самыми значимыми технологическими явлениями за последние несколько лет россияне назвали смартфоны, робототехнику, 5G. В опросе приняли участие около 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что McDonald’s рассматривает возможность открытия нескольких заведений, которые будут работать только на сервисы доставки, сообщает «Коммерсантъ».

Для McDonald’s популярность доставки уже обернулась сложностями с сервисом в существующих заведениях и скоростью обслуживания в ресторанах. Отмечается, что затраты на объекты, которые будут работать только на сервисы доставки, могут в два раза превысить расходы на развитие заведений обычного формата.

