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McDonald’s планирует открыть сеть заведений, которые будут работать только на сервисы доставки

13:18, 20.05.2019
McDonald’s планирует открыть сеть заведений, которые будут работать только на сервисы доставки
Фото: commons.wikimedia.org

McDonald’s рассматривает возможность открытия нескольких заведений, которые будут работать только на сервисы доставки, сообщает «Коммерсантъ».

Для McDonald’s популярность доставки уже обернулась сложностями с сервисом в существующих заведениях и скоростью обслуживания в ресторанах. Отмечается, что затраты на объекты, которые будут работать только на сервисы доставки, могут в два раза превысить расходы на развитие заведений обычного формата.

Напомним, ранее сообщалось, что в России планируют разработать специальную еду для пенсионеров, простую в приготовлении и обладающую высокой пищевой ценностью. Планы по разработке таких продуктов зафиксированы в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

ОбществоБизнес
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