McDonald’s планирует открыть сеть заведений, которые будут работать только на сервисы доставки

McDonald’s рассматривает возможность открытия нескольких заведений, которые будут работать только на сервисы доставки, сообщает «Коммерсантъ».

Для McDonald’s популярность доставки уже обернулась сложностями с сервисом в существующих заведениях и скоростью обслуживания в ресторанах. Отмечается, что затраты на объекты, которые будут работать только на сервисы доставки, могут в два раза превысить расходы на развитие заведений обычного формата.



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