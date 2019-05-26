Зарплата Илона Маска в Tesla выросла в 45 тысяч раз

По итогам 2018 года вознаграждение Илона Маска как гендиректора Tesla выросло в 45 тысяч раз, до $2,28 млрд. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым руководителем компании в США.

Согласно рейтингу, составленному The New York Times, Маск значительно оторвался от других CEO. На втором месте идет глава Discovery Дэвид Заслав, чей доход составил только $129 млн. А замыкает тройку руководитель Palo Alto Networks (PANW) Никеш Арора, заработавший $125 млн.

При составлении списка NYT учитывала размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями и опционами на ценные бумаги.

Вознаграждение Маска в Tesla выросло на 4 575 310%, сообщает издание. При этом зарплата бизнесмена составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании.

Годом ранее акционеры Tesla решили привязать вознаграждение Маска к показателям компании. Планировалось перевести бизнесмену опцион на $2,6 млрд, однако для получения всех траншей он должен добиться повышения капитализации компании до $650 млрд (пока она не достигла и $50 млрд).