Новичок «Салавата» Лисовец: «То, как в Уфе болельщики поддерживают команду, — это круто»

Защитник Евгений Лисовец, перебравшийся из «Динамо Минск» в «Салават Юлаев», прокомментировал детали своего перехода в уфимский клуб.

— Как шли переговоры с Уфой?

— Насколько я знаю, мною через агента интересовались еще в феврале, а уже в апреле начались предметные переговоры. В начале мая мне сделали предложение. Мы обсудили все детали и ждали, когда меня отпустят из «Динамо».

— Как в целом самочувствие?

— В целом все неплохо. Сейчас нужно отдохнуть, потому что был длинный и непростой сезон. В составе сборной съездил на чемпионат мира, там мы оставили много сил. Сейчас в планах немного отдохнуть и начинать готовиться к следующему сезону.

— Насколько готов к пристальному вниманию болельщиков Уфы?

— Когда приезжал в Уфу, то чувствовалось, что здесь великолепная атмосфера. То, как болельщики поддерживают команду, — это круто. Буду стараться радовать их своей игрой.

— С кем из команды общаешься?

— Ни с кем не знаком, но это нормально, когда переходишь в новый клуб. Думаю, что у нас будет время познакомиться и наладить отношения. Все будет хорошо, — цитирует Лисовца официальный сайт уфимского клуба.

В сезоне 2018/2019 защитник в составе минского «Динамо» сыграл в 59 играх, где набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности +33.