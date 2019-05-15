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США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

21:44, 15.05.2019
США приостановили авиасообщение с Венесуэлой
Фото: realnoevremya.ru

Власти США временно приостановили полеты гражданской авиации между Штатами и Венесуэлой.

«Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу», — приводит ТАСС заявление министра транспорта США Элейн Чао.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США нужны от его страны исключительно природные богатства.

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