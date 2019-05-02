В ЖК «Яшьлек» Пестречинского района решили вернуть охрану

Конкурсный управляющий ООО «Стройком» вернул охрану в ЖК «Яшьлек» в Куюках Пестречинского района Татарстана, сообщает «Казанский репортер».

Услуги ЧОПа должен был оплачивать конкурсный управляющий «Стройкома». Но якобы средства для охраны до окончания процедуры банкротства было неоткуда взять. После писем на имя конкурсного управляющего проблему удалось решить, сейчас дома под охраной.

Напомним, ранее компания «Астелла групп» заявила о своей готовности достроить жилой комплекс «Яшьлек» в Куюках. Новость озвучили в ходе апелляции на арест Фаика Гараева — учредителя и гендиректора фирмы «Стройком». Сообщалось, что «Астелла групп» выкупила 51% доли в уставном капитале «Стройкома» — компании-застройщика микрорайона.

