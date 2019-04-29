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Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

06:31, 29.04.2019
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
Фото: pixabay.com

В связи с празднованием Дня весны и труда в России ожидается двухдневная рабочая неделя. Об этом напомнили в Роструде.

На этой неделе рабочими днями будут 29 и 30 апреля. Вторник является предпраздничным рабочим днем. Выходные продлятся с 1 по 5 мая, передает ТАСС.

Кроме того, с 9 по 12 мая в стране будет отмечаться День Победы. Рабочими днями станут 6, 7, 8 мая.

Напомним, ранее в ФАС рассказали, какие продукты традиционно дорожают перед майскими праздниками.



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