Стали известны имена трех лучших дизайнеров одежды по версии WorldSkills

Вчера завершился первый отраслевой чемпионат по методике WorldSkills — Kazan Fashion Skills 2019. Заявки на участие в чемпионате подали 63 молодых дизайнера из 17 городов России.

Шестнадцать лучших дизайнеров одежды приехали в Казань, чтобы побороться за победу в чемпионате, но лишь восемь из них стали финалистами.

Финал чемпионата проходил с 20 по 22 апреля на базе Казанского колледжа технологии и дизайна. Участники выполнили модули конкурсного задания по методике «Ворлдскиллс» и получили оценку своих навыков по соответствующим стандартам в эскизировании, моделировании и конструировании базового прямого платья.

В экспертный состав чемпионата вошли: Ирина Филичкина, международный эксперт движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды»; Светлана Першина, менеджер компетенции «Технологии моды» движения "Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); Ирина Купряхина, сертифицированный эксперт движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) по компетенции «Технологии моды»; Айрат Шарафеев, сертифицированный эксперт движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды», тренер национальной сборной и сборной РТ; Алиса Тулынина, основатель авторской студии макияжа и стиля, победительница Всемирного конкурса красоты Mrs Globe 2019; Алина Губайдуллина, руководитель дизайнерского бюро SERGINNETTI TM; Елена Горностаева, заместитель директора по производству компании SERGINNETTI; Лилия Давлетшина, главный технолог компании SERGINNETTI.

Эти соревновательные дни стали решающими в определении трех победителей чемпионата. Места распределились следующим образом: Александра Юрьева (Челябинская область) заняла третье место, Эвелина Алтунян (Республика Татарстан) заняла второе место, а победителем чемпионата по методике WorldSkills Kazan Fashion Skills 2019 стала Дарья Андреева (Республика Башкортостан).

Чемпионатные работы финалистов и 16 лучших образов, созданных участниками полуфинала, были представлены на гала-вечере в рамках модного показа. Эксперты высоко оценили уровень подготовки участников и выразили надежду на то, что данный чемпионат станет ежегодным.

Все финалисты чемпионата вошли в международную базу участников чемпионатов WorldSkills. Полуфиналисты и финалисты получили подарочные сертификаты от торговой марки SERGINNETTI. Победитель чемпионата получил денежный приз в размере 100 000 рублей и возможность пройти оплачиваемую стажировку в компании SERGINNETTI.