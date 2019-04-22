VI Всероссийский образовательный форум Russian PR Week 2019 стартует 25 апреля

В среду, 25 апреля, в Казани начнет свою работу ежегодный Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week 2019. Мероприятие для студентов и практиков в области пиар и медиакоммуникаций проводится в шестой раз.

В этом году программа особенно насыщенная, а список спикеров — весьма внушительный, поэтому форум будет проходить целых 3 дня подряд. Участники окунутся в атмосферу безграничного креатива и получат ценные знания по PR, рекламе, digital, SMM, маркетингу, журналистики и смежным областям.

25 апреля. День 1.

10.00—11.00 Регистрация участников

11.00—11.30 Церемония открытия форума

11.30—12.20 Диана Хабибуллина, Bazzar: PR в баре: как превратить свою жизнь в вечеринку

12.20—12.30 Перерыв

12.30—13.20 Петр Губанов, Red Keds: Как работать с творческими людьми и не сойти с ума

13.20—14.00 Большой перерыв

14.00—14.50 Инна Анисимова, PR partner: Как развить в себе пиарщика

14.50—15.00 Перерыв

15.00—15.50 Роберто Панчвидзе, MDK: Вирусный PR и социальные медиа

16.30 Экскурсия по Казани / Конкурс ораторов

21.00 Вечеринка «Напиаримся»

26 апреля. День 2.

10.00—11.30 Олимпиада

11.30—12.20 Сергей Венцерев, Таргет Хантер: Автоматизация. Как специалисту по рекламе тратить времени меньше, а зарабатывать больше

12.20—12.30 Перерыв

12.30—13.20 Антон Беккужев, Дом-2: Продвижение журнала “Мир реалити-шоу. Дом-2” в социальных сетях

13.20—14.00 Большой перерыв

14.00—14.50 Гузель Габдрахманова, Реальное время: Как правильно выстроить работу со СМИ и не запутаться в паутине новых медиа

14.50—15.00 Перерыв

15.00—15.50 Георгий Лобушкин, ВК / Ситимобил: Как получить работу мечты в ТОП-5 компаниях России

16.00—17.00 Интеллектуальная игра «Requizit»

27 апреля. День 3.

12.00—12.50 Регина Сафина, Святая: Как стать «Святой»? История развития бренда, продвижение в социальных сетях

12.50—13.00 Перерыв

13.00—13.50 Миша Буданов, Майл Груп: Стратегия работы с социальными медиа: где, зачем и как

13.50—14.30 Большой перерыв

14.30—15.20 Муса Зиятдинов, Билайн: Big Data для бизнеса

15.20—15.30 Перерыв

15.30—16.20 Алиса Лисовая, Без воды: Как привлечь 50 блогеров без бюджета за три дня. Открытие Stand Up Club в Казани

16.20—16.30 Перерыв

16.30—17.00 Подведение итогов





Организаторами мероприятия выступили студенческая организация COM²unity (бывш. РАССО) и преподаватели кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.



Подробности на сайте мероприятия.