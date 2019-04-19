Дольщики ЖК «Золотая середина» вновь массово вышли к Кабмину РТ

Фото: дольщики ЖК "Золотая середина" строение №3

Десятки обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина» строение №3 во второй раз вышли к Кабмину РТ. В этот раз многие пришли с маленькими детьми на руках и передали новые обращения к правительству республики.

— Нас к этом подтолкнуло бездействие и пустые обещания Минстроя республики и Исполкома Казани, — рассказала «Реальному времени» активистка жилого комплекса Айгуль Алиуллина, — В прошлый четверг мы также выходили к Кабмину и передали перечень вопросов для премьер-министра через помощника Нигматуллина. В этот раз к нам вновь вышел Кирпичников (помощник вице-премьера РТ). Выслушал все наши вопросы, но ответить не смог. Поэтому люди стали уже высказывать недовольство и готовность идти на голодовки и крайние меры.

По словам собравшихся, они вновь напомнили властям свои законные требования: во-первых, включить их дом в запрос на федеральное софинансирование в ДОМ.РФ, «так как у республики нет средств на достройку, во-вторых, сделать проект дома и профинансировать его из Фонда поддержки дольщиков РТ». Дольщики также требуют исправить в «дорожной карте» ошибку в адресе своего строения — квартал 71А, а не 74А.

— Пока Россия пытается облегчить участь дольщиков путем финансирования проблемных объектов, нам приходится личными уговорами добиваться включения нас в список для получения софинансирования из ДОМ.РФ, — высказалась дольщица Айгуль Алиуллина.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что вопрос о проектировании дома №3 ЖК «Золотая середина» также поднимали в ходе объезда другого долгостроя того же комплекса «Свея» — строения №4, застройщик «Бриз» уже достроил его и готовится сдать в ближайшее время.