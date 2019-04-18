«Салават Юлаев» продлил контракт с Арзамасцевым

Уфимский «Салават Юлаев» заключил новый контракт с защитником Захаром Арзамасцевым еще на один год. Об этом сообщает официальный сайт уфимцев. Таким образом, следующий сезон станет для защитника пятым в составе уфимцев.



В нынешнем сезоне 26-летний защитник забросил 9 шайб и сделал 15 результативных передач в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8» и 6 минутах штрафного времени. В 16 матчах плей-офф на счету защитника 3 (1+2) очка при полезности «+1».

Вместе со своей командой Захар дошел до финала Восточной конференции, где уступил омскому «Авангарду» (4:2 в серии).

