Крупнейший в России производитель троллейбусов «Тролза» возобновил работу

Крупнейший в России завод по производству троллейбусов «Тролза», расположенный в Энгельсе Саратовской области, вышел из режима простоя.

По словам главного инженера завода Олега Стрельникова, это не отменяет сокращения штата. Под него попадут 500 работников, уведомление получили уже 145 человек, пишет «РИА Новости».

Ранее власти Саратовской области не представили вариантов поддержки завода «Тролза».

Больше внимания было уделено возможным сокращениям на простаивающем предприятии. В связи с этим муниципалитет обеспокоен возможными протестами.