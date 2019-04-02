Власти Саратовской области не представили вариантов поддержки завода «Тролза»

В Энгельсе (Саратовская область) прошло закрытое совещание, посвященное ситуации на заводе «Тролза». Власти района упомянули о финансовой поддержке предприятия, но не предложили конкретных вариантов.

«К сожалению, сегодня мы видим, что все сроки по возобновлению производственной деятельности завода отодвигаются», — приводит «Коммерсант» слова главы Энгельсского района Александра Стрелюхина.

Больше внимания было уделено возможными сокращениями на простаивающем предприятии. В связи с этим муниципалитет обеспокоен возможными протестами. Тем более в минувшую субботу в Энгельсе уже прошел митинг в поддержку завода, организованный областным отделением КПРФ.

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев считает, что на традиционные проблемы завода в начале года, когда на предприятии не сформирован заказ, наложилось задержание гендиректора завода Ивана Котвицкого. Следком подозревает его в даче взятки.