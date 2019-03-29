Минтруда Саратовской области: заявка от «Тролза» еще не говорит об увольнении 500 рабочих

Министр труда Саратовской области Наталия Кривицкая прокомментировала сообщения о готовящихся массовых сокращениях на заводе «Тролза» в Энгельсе. По ее словам, заявка на увольнение 500 человек еще не означает, что все они лишатся работы.

«Действительно такое заявление поступило. Но говорить о сокращении работников еще рано, так как на данный момент цифра может меняться. Если ситуация на заводе не изменится, будут либо сокращать, либо оставлять людей. В случае сокращений, работников завода будут переподготавливать на новую профессию», — приводит ИА «Взгляд-инфо» слова министра.

Ранее о такой заявке заявил гендиректор предприятия Иван Котвицкий. Он рассказал об этом во время судебного заседания во время избрания топ-менеджеру крупнейшего троллейбусного завода страны меры пресечения. Напомним, что Котовицкого задержали сотрудники ФСБ. Он подозревается в даче особо крупной взятки.