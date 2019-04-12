«Синтез» обыграл «Астану» в первом матче 1/4 финала чемпионата России

Сегодня ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли казахстанскую «Астану» в первом матче 1/4 финала чемпионата России.

Матч состоялся в Казани и завершился со счетом 18:9 в пользу «Синтеза». Самыми результативными в нашей команде сегодня стали Алексей Рыжов-Аленичев и Адель Гиниятов, в их активе по 3 мяча, сообщили в пресс-службе «Синтеза».



Завтра, 13 апреля, состоится второй четвертьфинальный поединок.



Ранее «Синтез» обыграл «Динамо СШОР» во втором матче заключительного 14-го тура регулярного чемпионата России. Игра прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 16:7.