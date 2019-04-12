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«Синтез» обыграл «Астану» в первом матче 1/4 финала чемпионата России

19:58, 12.04.2019 1
«Синтез» обыграл «Астану» в первом матче 1/4 финала чемпионата России
Фото: sintez-kazan.ru

Сегодня ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли казахстанскую «Астану» в первом матче 1/4 финала чемпионата России.

Матч состоялся в Казани и завершился со счетом 18:9 в пользу «Синтеза». Самыми результативными в нашей команде сегодня стали Алексей Рыжов-Аленичев и Адель Гиниятов, в их активе по 3 мяча, сообщили в пресс-службе «Синтеза».

Завтра, 13 апреля, состоится второй четвертьфинальный поединок.

Ранее «Синтез» обыграл «Динамо СШОР» во втором матче заключительного 14-го тура регулярного чемпионата России. Игра прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 16:7.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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комментарии

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    Кто-нибудь знает что делает казахстанская Астана в чемпионате России?
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