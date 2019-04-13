Пермские студенты собрали первую в России рок-группу из роботов, в репертуаре пока только одна песня

Два студента Пермского национального исследовательского политехнического университета написали программу для роботов, в результате последние научились играть на музыкальных инструментах, сообщает ТАСС.

Это первая в России рок-группа, состоящая только из роботов. Один из «исполнителей» играет на ударной установке, другой — на клавишах, еще двое — на гитарах. В репертуаре коллектива пока только одна песня, которую создали с помощью нейронной сети. Первое выступление запланировано на 16 апреля в «Сколково».

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в Перми планируется открытие научно-образовательного центра (НОЦ), сообщается на официальном портале правительства Пермского края. Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, что в пермский НОЦ войдут 52 кафедры и 53 лаборатории, 14 отраслевых НИИ, инжиниринговых центров и внедренческих компаний. Кроме того, в структуре будут 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса.