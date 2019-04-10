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Сеть Waitrose извинилась за шоколадки с расистским названием

07:44, 10.04.2019
Сеть Waitrose извинилась за шоколадки с расистским названием

В Великобритании начался скандал в связи с появившимися в сети супермаркетов Waitrose шоколадными утятами, в названиях которых усмотрели расизм. Компании пришлось извиниться и снять с продажи наборы.

Сеть выпустила к Пасхе набор, включавший трех шоколадных утят с именами Crispy (Хрустящий), Fluffy (Воздушный) и Ugly (Гадкий). Однако некоторые покупатели посчитали, что называть утенка из темного шоколада Гадким – оскорбительно для темнокожих жителей Великобритании.

В Waitrose оперативно отреагировали и кроме извинений сообщили о временном снятии с продажи наборов, пишет Sky News. Компания намерена заменить упаковку, убрать имя, возмутившее общественность, и вновь выставить наборы на продажу.

БизнесРозничная торговля
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