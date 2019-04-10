Сеть Waitrose извинилась за шоколадки с расистским названием

В Великобритании начался скандал в связи с появившимися в сети супермаркетов Waitrose шоколадными утятами, в названиях которых усмотрели расизм. Компании пришлось извиниться и снять с продажи наборы.

Сеть выпустила к Пасхе набор, включавший трех шоколадных утят с именами Crispy (Хрустящий), Fluffy (Воздушный) и Ugly (Гадкий). Однако некоторые покупатели посчитали, что называть утенка из темного шоколада Гадким – оскорбительно для темнокожих жителей Великобритании.

В Waitrose оперативно отреагировали и кроме извинений сообщили о временном снятии с продажи наборов, пишет Sky News. Компания намерена заменить упаковку, убрать имя, возмутившее общественность, и вновь выставить наборы на продажу.

Crispy, Fluffy and Ugly — trio of Easter ducklings at #waitrose. Ugly is the dark one on the right. Overheard women saying “this is not right", I agree, doesn't look good at all. Thousands of other options… why #ugly????? pic.twitter.com/bw5iFCcPuz

— livia a. aliberti (@livia_aliberti) 7 марта 2019 г.