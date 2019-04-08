Второй Международный форум ParkI в Казани соберет гостей из 30 регионов России и 50 стран зарубежья

Фото: Алексея Бобровского

Все больше предприятий в России концентрируются в индустриальных парках, особых экономических зонах и на территориях опережающего социально-экономического развития. В Татарстане промплощадки получили большое развитие. К 2020 году их число в республике хотят довести до ста. Для того чтобы повысить привлекательность площадок, в Казани состоится Международный форум индустриальных парков ParkI. Пройдет он в рамках Kazan Summit 2019. Чем будет отличаться грядущий форум от предыдущего, который прошел в прошлом году, рассказал управляющий партнер Фонда Прямых Инвестиций Руслан Халилов.

— Мы единственные и первые, кто проводит подобный форум у нас в Татарстане, да и в России. По крайней мере, с такой повесткой и таким разносторонним составом экспертов международного уровня. Мы ожидаем большое количество участников, экспонентов, спикеров, большое число авторов идей, инвесторов. Как раз в этом — в объединении на одной площадке владельцев индустриальной недвижимости, производственных компаний — потенциальных резидентов индустриальных парков, а также инвесторов — представителей России и стран зарубежья — главная возможность для каждого участника этого международного события. Этот форум мы проводим совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан в рамках Kazan Summit 2019. Его посетят все ключевые делегации восточных стран, которые примут участие в деловой программе «Россия — Исламский мир». Поэтому, безусловно, важно показать не только потенциал наших площадок, но и местных предприятий — производителей, всех те, кто заинтересован в привлечении инвестиций и масштабировании своего бизнеса.

На форуме соберутся для решения самых актуальных вопросов: развитие индустриальных парков, территорий опережающего развития, особых экономических зон. Важно, что для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, инвесторов отдельные сессии будут посвящены реализации национальных проектов в России и возможностях участия в данных проектах инвесторов. Модератором дискуссии «Институты поддержки новых производств: субсидии, льготы, софинансирование, фондирование бизнеса» выступит руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24», главный редактор Vestifinance.ru Алексей Бобровский.

Модератором дискуссии «Институты поддержки новых производств: субсидии, льготы, софинансирование, фондирование бизнеса» выступит руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24», главный редактор Vestifinance.ru Алексей Бобровский.

Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики международного агентства недвижимости Knight Frank, примет участие в пленарной сессии форума. При этом отмечу, что эксперты международного агентства в рамках подготовки к форуму совместно с редакцией делового издания «Эксперт Татарстан» проводят репрезентативное исследование, посвященное инвестиционной привлекательности объектов индустриальной инфраструктуры, где достаточно подробно оценят потенциал, как индустриальных парков, так и действующих территорий опережающего развития и особых экономических зон. Это прекрасная возможность оценить готовность своей площадки для привлечения инвесторов. В рамках закрытия форума мы совместно с представителями агентства обязательно отметим лидеров рейтинга – среди индустриальных парков, ТОСЭР и ОЭЗ.

Модератором сессии, посвященной частным инвестициям в промышленные активы, выступит член совета директоров рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова. Эксперты агентства высоко оценивают опыт Татарстана в развитии индустриальных парков и других проектов инфраструктуры, как и в целом, бизнес-климат республики. И, конечно, мы рады такому взаимодействию в работе, нацеленной на улучшение инвестиционного климата в Татарстане и России.

Питч-сессия от международной площадки «Бизнес платформа» соберет авторов проектов и инвесторов. Ведущие эксперты республики и России оценят предлагаемые проекты, а авторы уже на месте смогут найти для себя инвестора. Мы вышли за пределы обсуждения вопросов развития индустриальных парков. Мы поговорим, в целом об инвестициях, в производство, в индустриальную недвижимость, об эффективных механизмах регулирования и новых инициативах, которые могут стать очень привлекательными для реализации. Тем самым представим весь инвестиционный потенциал Татарстана и России.

25 апреля запланировано участие Президента Татарстана Рустама Минниханова. Он посетит выставку форума и откроет пленарную сессию форума «Новая среда для развития производства в России». В числе почетных гостей представители федеральных государственных и общественных структур, а также представители международного делового сообщества – участников KazanSummit 2019. Замечу, что к нам едут гости со всей России и из стран зарубежья. Уже сейчас зарегистрировались на участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Чечни, Краснодарского края, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Свердловской области, регионов Дальнего Востока и многих других – в общей сложности уже более 30 регионов России.

Внимание:

Международное агентство Knight Frank в рамках подготовки к форуму совместно с редакцией делового издания «Эксперт Татарстан» проводят репрезентативное исследование, посвященное инвестиционной привлекательности объектов индустриальной инфраструктуры. Анкетирование проводится до 10 апреля. Пройти анкетирование можно, обратившись в редакцию «Эксперт Татарстан» по тел. 8 843 212 20 77, editor@expertrt.ru.

Вход для всех посетителей форума бесплатный после предварительной регистрации на сайте www.foruminpark.ru.

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