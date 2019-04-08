Новости мероприятий

12:20 МСК Все новости
Новости раздела
Мероприятия

Интенсив о продажах в новом стиле «Форсаж Продаж» в Казани

10:30, 08.04.2019
Интенсив о продажах в новом стиле «Форсаж Продаж» в Казани
Фото: forsage-sale.ru

Спикеры: Владимир Якуба, Настасья Белочкина, Владислав Бермуда.

Сегодня образ современных продаж — это менеджеры, которые наслушались и насмотрелись тренингов, прониклись саморазвитием и бодрым голосом рапортуют скрипты.

Достаточно ли этого? В 2014 году — да! Но интенсив «Форсаж Продаж» немного о другом…

Немного фактов:

  • 95% компаний закрывают потенциальную сделку, если звонок не помог достичь результата;
  • в 2019 году в среднем требуется 10 последующих звонков, чтобы достичь перспективного клиента. В 2007 году данная цифра равнялась трем;
  • самое сложное возражение сегодня — «Клиент не берет трубку»;
  • лишь в 5% случаев у компаний удается сразу же захватить внимание потенциального клиента;
  • 91% клиентов заявляют, что могли бы быть потенциально заинтересованы в дополнительном продукте компании. И только 11% компаний предлагают дополнительные услуги/товары.

«ФОРСАЖ ПРОДАЖ» — интенсивное обучение продажам в новом стиле. Интенсив, на котором вы получите свежие методы креативного, творческого и нестандартного подхода к продажам

Спикеры интенсива:

  • Настасья Белочкина. Безотказные скрипты для переписок;
  • Владимир Якуба. Телефонные продажи в новом стиле;
  • Владислав Бермуда. Креатив и творчество в продажах.

Количество мест ограничено! Регистрация завершится уже в среду!

Оставить заявку на официальном сайте мероприятия.

16+

Партнерский материал

Мероприятия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров