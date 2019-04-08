Интенсив о продажах в новом стиле «Форсаж Продаж» в Казани
Спикеры: Владимир Якуба, Настасья Белочкина, Владислав Бермуда.
Сегодня образ современных продаж — это менеджеры, которые наслушались и насмотрелись тренингов, прониклись саморазвитием и бодрым голосом рапортуют скрипты.
Достаточно ли этого? В 2014 году — да! Но интенсив «Форсаж Продаж» немного о другом…
Немного фактов:
- 95% компаний закрывают потенциальную сделку, если звонок не помог достичь результата;
- в 2019 году в среднем требуется 10 последующих звонков, чтобы достичь перспективного клиента. В 2007 году данная цифра равнялась трем;
- самое сложное возражение сегодня — «Клиент не берет трубку»;
- лишь в 5% случаев у компаний удается сразу же захватить внимание потенциального клиента;
- 91% клиентов заявляют, что могли бы быть потенциально заинтересованы в дополнительном продукте компании. И только 11% компаний предлагают дополнительные услуги/товары.
«ФОРСАЖ ПРОДАЖ» — интенсивное обучение продажам в новом стиле. Интенсив, на котором вы получите свежие методы креативного, творческого и нестандартного подхода к продажам
Спикеры интенсива:
- Настасья Белочкина. Безотказные скрипты для переписок;
- Владимир Якуба. Телефонные продажи в новом стиле;
- Владислав Бермуда. Креатив и творчество в продажах.
Количество мест ограничено! Регистрация завершится уже в среду!
Оставить заявку на официальном сайте мероприятия.
16+
Партнерский материалМероприятия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым