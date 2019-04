Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн

Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $1 895,8 тысячи

Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные. При обмене студенты указывали, что смартфоны не работают, сообщает The Oregonian.

Всего китайцы обратились в авторизованные сервисы 3 069 раз. В итоге они получили 1 493 настоящих iPhone.

Напомним, в прошлом году китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone корпорации Apple.

Решение принято по иску американской компании-производителя процессоров Qualcomm о нарушении патентов. Оно предписывает остановить продажи в Китае моделей смартфонов iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.