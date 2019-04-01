СМУ-88 приступило к строительству второй очереди ЖК «Малиновка»

Еще два 21-этажных дома появятся в жилом комплексе «Малиновка» к середине 2021 года. Группа компаний «СМУ-88» приступила к разработке котлована на участке на ул. Ак. Завойского. Чтобы сократить количество шумных работ по площадке и не тревожить жителей окрестных домов, погружение свай будет частично вестись с помощью специальной установки «Елена».

Автором проекта ЖК стал известный российский архитектор Михаил Борщевский. Напомним, строительство первого дома ЖК «Малиновка» стартовало в начале 2018 года и сейчас завершено на 70%. На сегодняшний день закончены кирпичная кладка и остекление дома, ведется монтаж сетей отопления и водоснабжения, устанавливается лифтовое оборудование.

Одновременно со строительством СМУ-88 помогает жителям соседних домов ул. Ак. Завойского решить коммунальные проблемы и благоустроить территорию. В прошлом году строительная компания отремонтировала трансформаторную подстанцию, модернизировала аварийную КНС, прочистила ливневую канализацию и обустроила детский городок и универсальную спортивную площадку. Вместе с местными жителями специалисты СМУ-88 высадили сотню декоративных кустарников, отпраздновали открытие детской площадки и приближающийся Новый год.

Застройщик ООО «СК СМУ-88»

С проектной декларацией можно ознакомится по ссылке.







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