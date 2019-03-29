Сергей Семак: «Жирков сейчас сильнее Набиуллина, поэтому играет он. Возраст тут не важен»

Фото: ФК Зенит

Бывший полузащитник «Рубина», а ныне — главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак порассуждал о своих игроках, перебравшихся из Казани в Петербург.

— Вы еще верите в прорыв Набиуллина?

— Я верю во всех наших игроков, все могут помочь на определенном этапе. В начале сезона кто-то играл больше, потом кто-то был готов лучше, кто-то вылетал из-за травм. Жирков сейчас выглядит лучше, он здоров. Анализируя все вопросы, мы можем не включать нападающего или защитника в заявку. Как правило, это защитник, потому что тут есть вариант ротации, в атаке ресурс меньше.

— Азмун здорово начал в Зените. Как вы провели его тюнинг? Сейчас он летал в Иран, где помогал пострадавшим в наводнении. Голова на месте?

— Голова у него всегда на месте. Я всегда его хотел видеть в команде, прекрасно знал о его качествах. Сейчас у нас появилась возможность его взять, я этому рад. У него есть возможность забивать больше, потому что здесь команда может создавать ему больше моментов. Нужно тренировать буллиты, будем над этим работать. Это хороший шанс, чтобы проявить свой талант, сделать следующий шаг в его карьере, — приводит слова Сергей Семака Sports.ru.

Напомним, Эльмир Набиуллин перебрался из «Рубина» в «Зенит» в феврале прошлого года, заявив, что в казанском клубе он достиг потолка. Сердар Азмун перешел в петербургский клуб 1 февраля нынешнего года. Сумма сделки, по сообщениям СМИ, — 12 миллионов евро.