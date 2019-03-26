В Минпромторге РФ поддержали идею запрета на трансжиры

В Министерстве промышленности и торговли РФ прокомментировали предложение запрета на трансжиры в стране. В ведомстве подчеркнули необходимость поэтапного ограничения.

«Минпромторг России поддерживает поэтапное снижение использования искусственных трансжиров при совершенствовании инструментов государственного контроля (надзора) за соблюдением установленных обязательных требований», — цитирует RNS ответ пресс-службы министерства.

В Минпромторге РФ напомнили, что трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, маргаринах и бутербродных смесях, жареной пище, пиццах, чипсах, пирогах, печенье и другой продукции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет подобные ограничения для трансизомеров одной из мер по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Реализация инициативы избавит рынок от пищевых продуктов, не соответствующих требованиям российского законодательства и права Евразийского экономического союза по показателю трансизомеров жирных кислот, отметили в Минпромторге.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ограничить в России продажи продуктов, содержащих трансжиры. Он заявил, что одним из главных поставщиков «такой начинки» является фастфуд.