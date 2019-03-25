Милонов предложил запретить в России продукты с трансжирами

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить в России продукты с трансжирами. Соответствующие письма он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Парламентарий пояснил, что смысл его инициативы заключается в поэтапном снижении использования искусственных трансжиров в пищевой промышленности. Также планируется полный запрет на продажу продукции с транжирами в предприятиях общественного питания.

«Количество такой «начинки» в пище россиян достигает подчас 40—50%. Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд», — цитирует Милонова «РИА Новости».

По его словам, борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности — приоритетная национальная цель развития, поставленная президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Милонов посоветовал россиянкам провести отпуск в Сирии.