Американские биологи нашли способ борьбы со «спящим» ВИЧ

Группа ученых из Корнеллского университета в Итаке обнаружила возможность ликвидации клеток, зараженных ВИЧ. Они выяснили, что вирус блокирует механизм самоуничтожения, и научились его запускать.

Биологи занимались конкретным видом клеток – макрофагами. Зачастую в этих клетках ВИЧ «прячется» во время терапии антиретровирусными препаратами, передает «РИА Новости».

Вырастив несколько колоний макрофагов, ученые заразили их вирусом иммунодефицита. Потом они перевели вирус в «подавленную стадию». Позже исследователи сравнили как поменялась концентрация разных рибонуклеиновых кислот (РНК) внутри них.

Ученый Дэвид Расселл и его коллеги решили проверить как обстоят дела с молекулой и связанным с ней геном SAF. Они знали, что данные препараты коррелируют с апоптозом, программой самоуничтожения клеток.

Американские исследователи предположили, что ВИЧ может искусственно поддерживать высокие уровни SAF в зараженных макрофагах. Таким образом зараженные клетки не могли самоликвидироваться.

Биологи собрали другую, более короткую молекулу РНК, которая соединялась с SAF и мешала ей воздействовать на рецептор FasR, запускающий процесс апоптоза.

В итоге ученым удалось уничтожить зараженные клетки. При этом здоровые выжили. Как считает Расселл, это подтвердило то, что ВИЧ действительно меняет характер работы длинных РНК-молекул в зараженных клетках.

Сейчас авторы статьи работают над созданием более безопасных версий их РНК-терапии, а также ищут способы уничтожения двух других типов клеток, где умеет прятаться ВИЧ.

Ранее сообщалось, что лечением ВИЧ может стать пересадка генно-модифицированного костного мозга. На сегодня ученые заявляют уже о трех пациентах, которых можно назвать вылечившимися.