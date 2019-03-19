Банки начали продавать ипотечные квартиры с жильцами — СМИ

В 2021 году выставленные на продажу банками проблемные квартиры с прописанными и проживающими в них жильцами могут составить 10% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке Москвы. Такой прогноз сделали аналитики Century 21.

На данный момент подобные предложения формируют 2% реализуемого вторичного жилья. Их возможный рост эксперты связывают с ипотечным бумом из-за снижения реальных доходов населения, пишет «Коммерсант».

Ранее Национальное бюро кредитных историй изучило, какой размер рекомендованного семейного дохода является комфортным для обслуживания среднего ипотечного кредита.

В Татарстане, по данным на 1 марта 2019 года, рекомендованный семейный доход для выплат среднего ипотечного кредита составляет немногим более 62 тысяч рублей.