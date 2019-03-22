«Зенит-Казань» сыграет в четвертьфинале чемпионата России с уфимским «Уралом»

Волейболисты казанского «Зенита» в четвертьфинале чемпионата России сыграют против уфимского «Урала». Это стало известно после сегодняшней победы башкирского клуба над «Кузбассом» (3:0).

Подопечные Владимира Алекно досрочно выиграли регулярный чемпионат еще в начале марта. Уфимцы до последнего вели борьбу за путевку в плей-офф с сургутской «Газпром-Югрой» и в итоге заняли восьмое место.

Матчи четвертьфинала Суперлиги пройдут 30 марта или 6 апреля в Казани и 14 апреля в Уфе. В случае ничейного счета после двух игр решающая игра за выход в полуфинал состоится 17 апреля в столице Татарстана.

В субботу, 23 марта, казанцы сыграют заключительный матч регулярного чемпионата против «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча пройдет в казанском Центре волейбола и начнется в 19.00 мск.

Ранее «Зенит» прошел четвертьфинальный этап Лиги чемпионов, обыграв на своей площадке польский «Гданьск» в «золотом» сете. В полуфинале еврокубкового турнира казанцы сыграют с итальянской «Перуджей», за которую выступает кубинец Вильфредо Леон.