УНИКС проиграл испанской «Валенсии» и покинул Кубок Европы

Казанский УНИКС проиграл испанской «Валенсии» во втором матче полуфинальной серии Кубка Европы и покинул турнир.

Игра состоялась в Казани и завершилась со счетом 73:79 (16:23, 20:16, 16:17, 21:23) в пользу гостей площадки. Счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Валенсии».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сэм ван Россом, набравший 15 очков. В составе УНИКСа лучшим был Эррик Макколум, на счету которого 13 очков.



Напомним, что первый матч между УНИКСом и «Валенсией» состоялся в Испании 19 марта. Хозяева площадки тогда победили со счетом 69:64.