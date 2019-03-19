УНИКС проиграл «Валенсии» в первом матче полуфинала Кубка Европы

Казанский УНИКС проиграл испанской «Валенсии» в первом матче полуфинальной серии Кубка Европы.

Игра состоялась в Валенсии и завершилась со счетом 69:64 (11:10, 17:20, 16:18, 25:16) в пользу хозяев площадки.

В составе испанской команды самыми результативными стали Майк Тоби и Фернандо Сан-Эметерио, набравшие по 14 очков. У УНИКСа больше всего очков набрал Эррик Макколлум — 16.

Второй матч серии до двух побед состоится 22 марта в Казани.

Напомним, что УНИКС прошел в полуфинал Кубка Европы, победив «Локомотив-Кубань». Заключительная игра противостояния завершилась со счетом 69:65 в пользу казанского клуба.