Омский «Авангард» стал первым финалистом Кубка Гагарина на Востоке

Сегодня казахстанский «Барыс» проиграл омскому «Авангарду» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу гостей. Таким образом, подопечные Боба Хартли одержали победу в серии со счетом 4-1 и стали первыми участниками финала Восточной конференции.

Также сегодня в 17.00 мск в Екатеринбурге состоится пятый матч другой пары Востока — между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». Со счетом 3-1 в серии впереди уфимцы.

Накануне питерский СКА и московский ЦСКА стали финалистами Западной конференции, выиграв свои серии против ярославского «Локомотива» и московского «Динамо» с одинаковым счетом 4-1.

Первые матчи финала Запада состоятся 28 и 30 марта в Москве, ЦСКА примет СКА. 1 и 3 апреля команды переедут в Санкт-Петербург. На Востоке первые финальные матчи пройдут 29 и 31 марта. «Авангард» начнет серию дома в случае победы «Салавата Юлаева» и в гостях в случае победы «Автомобилиста».