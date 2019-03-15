После сбоя в работе Facebook два топ-менеджера компании уходят в отставку

Два топ-менеджера Facebook, среди них один из ключевых работников Крис Кокс, уходят в отставку после сбоя в работе приложений компании. Об этом Кокс сообщил на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Пользователи Instagram рассказали, что не могут войти в свой аккаунт, есть проблемы с просмотром новостной ленты. Аналогичные сообщения приходили о сбое в работе Facebook. Жалобы поступали из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран.