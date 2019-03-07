Из сносимых казарм Октябрьского городка не выселили две семьи

Фото: Инна Серова

45 семей переселены из Октябрьского городка, еще с 7 семьями застройщики заключили договоры о расселении, и они находятся в процессе переезда, а еще с двумя последними семьями, проживающими в исторических Арских казармах, договоры скоро будут заключены. Об этом «Реальному времени» сообщил Алексей Фатхудинов — исполнительный директор компании UD Group -собственника земельного участка, на котором строится жилкомплекс «Арт Сити».



Вчера, к возмущению казанских краеведов и защитников старины, на территории Октябрьского городка снесли одно из трех пока уцелевших зданий Арских казарм – дом 1/15. Подробности сноса – в материале «Реального времени».