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Из сносимых казарм Октябрьского городка не выселили две семьи

09:56, 07.03.2019
Из сносимых казарм Октябрьского городка не выселили две семьи
Фото: Инна Серова

45 семей переселены из Октябрьского городка, еще с 7 семьями застройщики заключили договоры о расселении, и они находятся в процессе переезда, а еще с двумя последними семьями, проживающими в исторических Арских казармах, договоры скоро будут заключены. Об этом «Реальному времени» сообщил Алексей Фатхудинов — исполнительный директор компании UD Group -собственника земельного участка, на котором строится жилкомплекс «Арт Сити».

Вчера, к возмущению казанских краеведов и защитников старины, на территории Октябрьского городка снесли одно из трех пока уцелевших зданий Арских казарм – дом 1/15. Подробности сноса – в материале «Реального времени».

Недвижимость Татарстан
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