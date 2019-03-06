Александр Радулов проспал тренировку «Далласа» и пропустил матч с «Рейнджерс»

Нападающий «Даллас Старз», бывший игрок «Салавата Юлаева» и московского ЦСКА Александр Радулов пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за опоздания на утреннюю тренировку команды. Об этом сообщил главный тренер клуба Джим Монтгомери.

— Радулова не будет в ближайших матчах. Он проспал и опоздал сегодня утром на тренировку. Это все, что я могу сказать, — заявил Монтгомери техасским журналистам перед игрой.

Сам хоккеист отказался от комментариев. «Даллас» в итоге выиграл у «Рейнджерс» со счетом 1:0 благодаря голу защитника Джона Клингберга. Команда из-за отсутствия Радулова была вынуждена играть в 11 нападающих.

В январе Монтгомери уже применял к Александру дисциплинарные санкции, когда россиянин пропустил часть первого периода в матче с «Лос-Анджелесом», вступив в дискуссию с тренером прямо во время игры.

Отметим, что в настоящий момент у Радулова 51 (17+34) очко в 54 матчах сезона.