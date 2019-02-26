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Два иностранных самолета-разведчика заметили недалеко от Калининграда

19:31, 26.02.2019
Два иностранных самолета-разведчика заметили недалеко от Калининграда
Фото: twitter.com/ua4wiy_

Сегодня возле российской границы замечены два иностранных самолета-разведчика. Оба пролетели недалеко от Калининграда.

Американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Около 15.05 по московскому времени приблизился к западным рубежам России и совершил разведывательный полет вблизи северо-восточных границ Калининградской области, пишет «РИА Новости».

Кроме того, в 12.50 (по Москве) радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP был замечен в акватории Балтийского моря и в зоне полетной информации Калининградской области.

Ранее сообщалось, что иранские военные похвастались взломом американского беспилотника. Они утверждают, что смогли получить доступ к данным видеокамер аппарата.

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