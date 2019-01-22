Samsung готовит к выпуску новые модели смартфонов

В интернете получили распространение изображения нового смартфона Samsung Galaxy S10. Судя по снимкам, это будут три новые модели — Samsung S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10E, сообщает TechCrunch, ссылаясь на блогера Эвана Бласса.

Ожидается, что стоимость моделей будет находиться в пределах от 779 до 1599 евро. Самая «бюджетная» модель получит 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. При этом у самого дорогого смартфона будет 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной.

Планируется, что презентация состоится 20 февраля в Сан-Франциско.

Напомним, ныне упраздненная компания Motorola возобновит выпуск знаменитой модели раскладного телефона RAZR.