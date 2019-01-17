Motorola перевыпустит культовую «раскладушку» RAZR

Ныне упраздненная компания Motorola возобновит выпуск знаменитой модели раскладного телефона RAZR.

Владелец американского бренда китайский производитель компьютеров Lenovo подписал эксклюзивную сделку с американским телекоммуникационным оператором Verizon на продажу новых устройств в феврале этого года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

В настоящее время гаджет проходит тестовые испытания. По предварительным данным, цена смартфона составит составит порядка 1,5 тыс. долларов.

Напомним, Apple в 2019 году выпустит три модели iPhone.