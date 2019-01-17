61% россиян огорчены «вечной бедностью и неустроенностью» — опрос

61% россиян огорчены «вечной бедностью и неустроенностью», в которой исторически живет «великий народ». Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Также россиян смущают распад СССР (45%), грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%, ) и отставание от Запада (24%), сообщает РБК.

По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипии, рост числа ответов на вопросы о стыдных моментах в истории указывает на большую рационализацию мнения россиян о том, кто мы есть и что нам нравится и не нравится.



Опрос были проведены в ноябре и декабре 2018 года среди 1,6 тыс. человек в 136 населенных пунктах России методом личного интервью.



Ранее 53% россиян выступили за отставку правительства, 40% респондентов придерживаются противоположного мнения.

57% опрошенных сообщили, что правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и снижением доходов населения, 46% полагают, что кабмин не может решить проблему с занятостью населения. 43% считают, что он не заботится о социальной защите населения.