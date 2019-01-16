УНИКС разгромил «Цедевиту» в Еврокубке со счетом 105:70

Казанский УНИКС обыграл хорватскую «Цедевиту» в матче топ-16 Еврокубка.

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев площадки со счетом 105:70 (21:16; 26:22; 26:16; 32:16). Ответный матч состоится в Хорватии 23 января.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джамар Смит, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 результативных передач. В составе гостей отличился Андрия Стипанович, набравший 16 очков.



После трех игр УНИКС занимает вторую позицию в группе H с пятью очками. «Цедевита» идет на четвертом месте с тремя баллами.

В следующем матче УНИКС 19 января сыграет против «Калева» в Единой лиге ВТБ.



Ранее УНИКС на выезде обыграл казахстанскую «Астану» в матче Единой лиги ВТБ.